Пьер Генон займётся взаимодействием с Toyota в Haas F1

Бывший инженер Renault и Alpine Пьер Генон после 12 лет работы в Энстоуне принял предложение перейти в Haas F1 в качестве руководителя проекта Toyota.

Бельгиец станет связующим звеном между командой и кельнским подразделением Toyota Gazoo Racing после того, как в конце прошлого года было объявлено о техническом сотрудничестве двух сторон.

До этого Генон работал в команде Prodrive Subaru WRC и в программе Peugeot LMP1, с которой в 2009 году выиграл в Ле-Мане.

Пьер Генон: «Я рад присоединиться к Haas F1 в качестве руководителя проекта Toyota, где буду отвечать за сотрудничество команды и Toyota Gazoo Racing. Я готов принять этот вызов, с нетерпением жду знакомства с новыми коллегами и хочу внести свой вклад в следующие шаги команды в рамках этого проекта.

Большое спасибо всем тем, с кем я имел удовольствие работать в течение последних 12 лет в Энстоуне, независимо от того, остались они или ушли. Спасибо за поддержку, сотрудничество и за юмор.

Я навсегда запомню и базу в Вири, где всегда чувствовал себя желанным гостем. Там много хороших людей и большая гоночная история. Надеюсь, те, кто хочет продолжать заниматься автоспортом на высшем уровне, найдут себе применение».

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