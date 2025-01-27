Перес-старший: Многие гонщики возвращались, став сильнее

В декабре, уже после завершения сезона, в Red Bull подтвердили, что у Макса Ферстаппена сменится напарник, и поблагодарили Серхио Переса за сотрудничество, продолжавшееся в течение четырёх сезонов.

Кристиан Хорнер, комментируя это, тогда сказал: «Он решил, что возьмет небольшой тайм-аут, по сути, уйдет в отпуск из Формулы 1».

Сам Перес, общаясь в январе с мексиканской прессой, объяснял перемены в его судьбе несколько иначе: «Сейчас слишком рано говорить, появится ли у меня намерение вернуться в Формулу 1. В конце прошлого сезона события развивались очень быстро, я не ожидал, что с командой придётся расстаться».

Антонио Перес, отец гонщика – человек в Мексике тоже довольно известный, в интервью столичной газете Esto в очередной раз дал понять, что карьера его сына в Формуле 1 ещё не завершена.

«Как Серхио и говорил, он подождёт следующие шесть месяцев, и если появится хорошая возможность, он ею воспользуется, – сказал Перес-старший. – Вспомните, как много гонщиков Формулы 1 делали перерыв в карьере, а потом возвращались: так поступил Ники Лауда, так было с Кими Райкконеном и с Фернандо Алонсо.

Гонщиков, которые так сделали, было немало, а потом они возвращались, лишь став сильнее. Я не сомневаюсь, что Серхио получит возможность вернуться ещё на несколько лет. Он заслуживает такого прощания с Формулой 1, какое в свое время было у великих гонщиков прошлого.

А сейчас Серхио занимается тем, чем раньше никогда не занимался – это семейные дела, связанные с детьми…»

По мере приближения 2026 года в чемпионате действительно могут наметиться какие-то вакансии, особенно если учесть, что ожидается дебют Cadillac F1 – заводского проекта General Motors.

С учётом популярности Серхио Переса в странах Латинской Америки, где у этой корпорации очень серьёзные деловые интересы, вполне вероятно, что они могут обратиться к мексиканскому гонщику с опытом 281 Гран При. Кроме того, он также изучает возможность участия в классическом марафоне «24 часа Ле-Мана».

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