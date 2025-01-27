Два поединка, три титула. В Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

В Лас-Вегасе (США) второго февраля состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным событием станет титульный поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBA World Давид Моррель (11–0, 9 КО, Куба) и обладатель временного пояса WBC Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО, США).

Во втором по значимости поединке реванш проведут топовые американские боксеры – чемпион мира по версии WBC Брэндон Фигероа (25–1–1, 19 КО) выйдет против соотечественника Стивена Фултона (22–1, 8 КО).

Боксеры встречались на ринге еще в 2021 году – тогда Фултон одолел соперника решением большинства и завоевал титулы WBC и WBO.

Бенавидес известен украинским болельщикам поединком с бывшим чемпионом мира Александром Гвоздиком – 15 июня прошлого года победил украинца единогласным решением судей.

Ранее Гвоздик поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.

sport.ua