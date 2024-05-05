Пересмотра решения о штрафе Алонсо не будет

Запрос Aston Martin на повторное рассмотрение решения о штрафе, наложенном на Фернандо Алонсо стюардами Гран При Китая, отклонён. Мы писали, что британская команда воспользовалась своим правом обратиться в FIA, и пятницу в Майами решалось, есть ли достаточные основания для проведения повторного рассмотрения.

Оно было бы проведено, если бы команда смогла представить «новые существенные и значимые элементы, которые не были доступны во время вынесения решения».

В качестве такого элемента в Aston Martin пытались предоставить видеозапись, сделанную камерой, смонтированной в передней части машины Алонсо, однако стюарды не сочли её «существенной и значимой», поскольку в их распоряжении и так было достаточное число записей того эпизода, сделанных разными камерами с разных ракурсов.

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