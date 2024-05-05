Оболонь минимально одолела ЛНЗ и сократила отставание от спасительного места в УПЛ

Киевская Оболонь в домашнем матче обыграла черкасский ЛНЗ в 27 туре чемпионата Украины по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0. Голом на 22-й минуте отличился 21-летний нападающий киевлян Игорь Краснопир. Форвард выиграл верховую борьбу в штрафной соперника после подачи углового и переправил мяч в ворота.

Во второй половине игры инициатива перешла к гостям. В то же время «пивовары» пытались соответствовать контратакам.

Отметим, что начало поединка откладывалось через воздушное. >

Оболонь находится на 13-й строчке (зона переходных матчей) в турнирной таблице чемпионата Украины. Победа позволила «пивоварам» сократить отставание от спасительного 12-го места, которое занимает Александрия, до 2 баллов. ЛНЗ остался 7-м с 32 пунктами.

Чемпионат Украины — УПЛ 27 тур, 4 мая

Оболонь — ЛНЗ Черкассы 1:0 (1:0)

Гл: 1:0 — 22 Краснопор

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Мединский, Мороз (64 Косовский), Черненко, Чернов (53 Прокопенко (64 Прокопенко)), Краснопир (88 Суханов), Тарануха (64 Вишневский)

< ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк (46 Наумец), Бойко (46 Бар), Рыбалка, Яшари, Пасич, Прядун (46 Суареш), Молло (78 Тилль)

Предупреждение: 56 Мороз, 86 Карась — 4 Салиху, 40 Бойко, 87 Олейник, 90 Рыбалка

Обзор

<iframe width="100%" height="355" src= "https://www.youtube.com/embed/eB5GcC4yMEM" title="Оболонь — ЛНЗ/УПЛ, 27 тур/Обзор матча #Оболонь #ЛНЗ #упл #обзор" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; В следующем туре Оболонь встретится с Движением (11 мая), а ЛНС сыграет против Колоса (13 мая).

Напомним, в первой игре тура Александрия дома расписала результативную ничью с Движением.

champion.com.ua