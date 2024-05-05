Мадрид. Даяна Ястремская против Коко Гауфф в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертый круг турнира в Мадриде. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф откроет вечернюю сессию на Центральном корте и начнется в 21:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 27.04.2024): 226/157

Призовые за карьеру: $4,100,552

Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 — Auckland; 2023 — US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 — Parma; 2019 — Linz)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 27.04.2024): 195/88

Призовые за карьеру: $13,489,657

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: BYE

R2: [Q] Эмилиана Аранго (Колумбия, №121) 0:6, 7:5, 6:4

Коко Гауфф

R1: BYE

R2: Аранча Рус (Нидерланды, №47) 6:0, 6:0

История на турнире

Даяна Ястремская — 5/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Мадриде и второй раз дошла до третьего круга, что является ее лучшим результатом на этих кортах (2022).

Коко Гауфф — 3/3 | Гауфф четвертый раз выступает на турнире в Мадриде. Ее лучший результат — четвертый круг в 2022 году.

Выступления на грунте (на 27/04/2024):

Даяна Ястремская — 74/42 (1/1 в этом году)

Коко Гауфф — 49/22 (2/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 13/8

Grand Slam — 8/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 1/3 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3

WTA 500 — 4/4 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2, Чарльстон — R2

Коко Гауфф — 19/6

Grand Slam — 5/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 8/4 | Доха — R2, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — 1/4, Майами — R4

WTA 500 — 1/1 | Штутгарт — 1/4

WTA 250 — 5/0 | Окленд — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, П, П, В, П

Коко Гауфф — В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 25/20 | Ястремская в этом году победила Эмму Наварро (Australian Open) и Кэролайн Доулхайд (Сан-Диего). Даяна выиграла три своих последних матча против американских теннисисток.

Коко Гауфф — 5/2 | Коко Гауфф проиграла на прошлой неделе Марте Костюк в Штутгарте и прервала свою серию из четырех побед подряд в матчах против украинок.

Даяна Ястремская проведет 191-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 92 победы (48%);

Коко Гауфф проведет 239-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 164 победы (69%);

Даяна Ястремская проведет 49-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 22 победы (46%);

Коко Гауфф сыграет 86-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 56 побед (66%);

Даяна Ястремская 17-й раз сыграет против соперницы из топ-10 (третий раз в этом году). На счету украинки четыре победы. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open и уступила Марии Саккари (№9) в Майами.

Победительница этого матча получит 88 440 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 51 665 призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,13. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 7,40.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 8,10. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,12.

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btu.org.ua