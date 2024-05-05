Мадрид. Даяна Ястремская против Коко Гауфф в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертый круг турнира в Мадриде. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф откроет вечернюю сессию на Центральном корте и начнется в 21:00 по киевскому времени
Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 27.04.2024): 226/157
Призовые за карьеру: $4,100,552
Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)
Место рождения: Делрей-Бич, США
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 7 (2024 — Auckland; 2023 — US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 — Parma; 2019 — Linz)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 27.04.2024): 195/88
Призовые за карьеру: $13,489,657
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Даяна Ястремская
R1: BYE
R2: [Q] Эмилиана Аранго (Колумбия, №121) 0:6, 7:5, 6:4
Коко Гауфф
R1: BYE
R2: Аранча Рус (Нидерланды, №47) 6:0, 6:0
История на турнире
Даяна Ястремская — 5/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Мадриде и второй раз дошла до третьего круга, что является ее лучшим результатом на этих кортах (2022).
Коко Гауфф — 3/3 | Гауфф четвертый раз выступает на турнире в Мадриде. Ее лучший результат — четвертый круг в 2022 году.
Выступления на грунте (на 27/04/2024):
Даяна Ястремская — 74/42 (1/1 в этом году)
Коко Гауфф — 49/22 (2/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Даяна Ястремская — 13/8
Grand Slam — 8/1 | AO — 1/2
WTA 1000 — 1/3 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3
WTA 500 — 4/4 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2, Чарльстон — R2
Коко Гауфф — 19/6
Grand Slam — 5/1 | AO — 1/2
WTA 1000 — 8/4 | Доха — R2, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — 1/4, Майами — R4
WTA 500 — 1/1 | Штутгарт — 1/4
WTA 250 — 5/0 | Окленд — ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская — В, П, П, В, П
Коко Гауфф — В, П, В, П, В
Национальный фактор:
Даяна Ястремская — 25/20 | Ястремская в этом году победила Эмму Наварро (Australian Open) и Кэролайн Доулхайд (Сан-Диего). Даяна выиграла три своих последних матча против американских теннисисток.
Коко Гауфф — 5/2 | Коко Гауфф проиграла на прошлой неделе Марте Костюк в Штутгарте и прервала свою серию из четырех побед подряд в матчах против украинок.
Даяна Ястремская проведет 191-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 92 победы (48%);
Коко Гауфф проведет 239-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 164 победы (69%);
Даяна Ястремская проведет 49-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 22 победы (46%);
Коко Гауфф сыграет 86-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 56 побед (66%);
Даяна Ястремская 17-й раз сыграет против соперницы из топ-10 (третий раз в этом году). На счету украинки четыре победы. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open и уступила Марии Саккари (№9) в Майами.
Победительница этого матча получит 88 440 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 51 665 призовых и 65 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,13. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 7,40.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 8,10. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,12.
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