Сайнс-старший: Я всегда поддерживаю Карлоса

Карлос Сайнс-старший готовится преодолеть дистанцию следующего ралли-рейда «Дакар» на новом гоночном внедорожнике Ford Raptor T1+, и о том, что знаменитый испанец по прозвищу El Matador, подписал контракт с Ford, мы рассказывали весной.

В этот уик-энд Сайнс-старший испытывает эту машину в боевых условиях на дистанции Rally Morocco, и в интервью газете Marca впервые прокомментировал решение сына продолжить карьеру в Формуле 1 в команде Williams.

Кстати, он тоже имеет к этому определённое отношение: в дни гоночного уик-энда в Спа отца гонщика Ferrari видели выходившим из боксов Williams, а через три дня после Гран При Бельгии было официально объявлено о контракте Сайнса-младшего с британской командой.

«Что ж, я всегда поддерживаю Карлоса в его решениях, – цитирует Marca слова четырёхкратного победителя Дакара. – Надо признать, что этот год для него был трудным, когда ещё до начала сезона началась история с переходом Льюиса Хэмилтона в Ferrari, так что он оказался в непростой ситуации.

Мы с моим племянником (Карлос Оноро – менеджер Сайнса-младшего) помогали ему, старались найти все возможные варианты. Но я не влиял на его решение, он сам решил перейти в Williams, и мы должны отнестись к этому с уважением.

Решение неоднозначное, и простым его не назовёшь. Было три или четыре варианта, и в итоге он сам должен был определиться со своим будущим, а мы готовы оказать ему всю возможную поддержку. Именно это мы и делаем.

Williams сейчас на подъёме, результаты команды ближе к концу года стали улучшаться, поэтому мы надеемся и верим, что в следующем году эта позитивная тенденция продолжится.

На все команды, с которыми Карлос сотрудничал, он производил хорошее впечатление благодаря своим знаниям, опыту и отношению к работе. После того, как он приходил в ту или иную команду, её результаты начинали расти – с профессиональной точки зрения важно именно это. Именно этого всегда от него ждут, и я думаю, что у Карлоса в этом плане самый серьёзный настрой. Он отлично понимает, куда переходит, и что его ждёт в Williams».

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