Сайнс: Выбор команды сродни подбрасыванию монетки

В конце сезона Карлос Сайнс завершит сотрудничество с Ferrari. Испанский гонщик продолжает изучать варианты продолжения карьеры и признаёт, что сделать правильный выбор команды, учитывая серьёзные изменения в регламенте в 2026 году, будет очень непросто.

«У меня нет контракта на следующий год, поэтому я ничего не исключаю и рассматриваю все доступные варианты, – приводит слова Карлоса Сайнса издание Racingnews365. – Учитывая огромные изменения в регламенте в 2026-м, я рассматриваю выбор команды на 2026-й сродни подбрасыванию монетки. Сейчас просто невозможно предсказать, кто сделает всё правильно.

При принятии решения о контракте я ориентируюсь на 2026-й и 2027-й годы. Сейчас неважно, о чём вы говорите с командами, и что они рассказывают вам о том, какой хороший двигатель у них будет. Реальность такова, что никто этого не знает.

На мой взгляд, в 2026-м победит не тот гонщик, который примет правильное решение о смене команды, а тот, который окажется в правильном месте в правильное время.

Что касается контракта на 2025-й, то учитывая мой нынешний уровень выступлений, я бы очень хотел оказаться за рулём конкурентоспособной машины. Но это зависит не от меня – я продолжаю ждать».

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