Тео Пуршеру понравилась самая неровная трасса в IndyCar

Тео Пуршер, прошлогодний чемпион Формулы 2, пропустив Indy 500, вернулся за руль машины №6 на этапе в Детройте и во вчерашней квалификации ему удалось показать лучший результат среди гонщиков Arrow McLaren.

При этом Пуршер – новичок американской серии и проводит только свою четвёртую гонку, тогда как Пато О’Вард и Алекс Росси, его напарники по команде – профессионалы с многолетним стажем. Однако так сложились обстоятельства, что Тео вчера повезло больше, хотя городское кольцо в «автомобильной столице» США славится самым неровным, самым кочковатым покрытием среди всех трасс сезона.

Мексиканец оказался только 12-м, в том числе из-за того, что на его Dallara загорелись тормоза, к тому же он был рассержен тем, что команда выпустила его на решающую попытку под самый конец квалификации. Всё закончилось тем, что машина О’Варда заглохла.

У Росси были свои причины для недовольства: показать более высокий результат ему помешал трафик, но на узких городских трассах это вполне типичное явление. Однако стартовать в сегодняшней гонке ему придётся с 17-й позиции.

Зато Тео Пуршер был очень доволен тем, как справился с делом, хотя впервые выступал на детройтской трассе, у которой весьма странная конфигурация: короткий круг длиной всего 2647 м состоит из прямых отрезков разной протяжённости, в основном соединённых 90-градусными поворотами.

«В календаре Формулы 1 таких трасс нет, там покрытие на всех трассах должно быть очень ровным, – цитирует 20-летнего французского гонщика издание Racer. – Для машин Формулы 2 тоже нужны ровные трассы, но прежде всего для Ф1. Но в IndyCar очень прочное шасси, и мне в удовольствие пилотировать эту машину даже на столь кочковатой трассе.

В каждый момент с машиной приходится буквально сражаться, даже на прямых. Нет ощущения, что ты на 100% контролируешь её поведение, ведь кочек так много, что одно колесо машины постоянно находится в воздухе. Это какое-то безумие, но мне очень нравится здесь гоняться!

Уик-энд начался удачно, на первой тренировке я просто старался выучить трассу и вновь адаптироваться к машине. Затем на второй тренировке мы сделали заметный шаг вперёд, во многом улучшив настройки, и в целом я доволен тем, как повышалась наша скорость от тренировок к квалификации. Думаю, мы могли даже в первую шестёрку пробиться, но результат всё равно неплохой».

Седьмая стартовая позиция действительно пока лучший квалификационный результат Тео в IndyCar; кроме того, вчера он оказался самым быстрым из всех новичков серии, которые проводят свой дебютный сезон.

А поул впервые в сезоне выиграл Колтон Херта, гонщик Andretti.

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