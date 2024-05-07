Тото Вольфф: Всё же мы в лучшей форме, чем год назад

В Майами гонщики Mercedes не претендовали на подиум, но руководитель команды Тото Вольфф считает, что прогресс есть.

Тото Вольфф: «Впервые за последние несколько лет наша машина не страдает раскачкой. Она очень быстра на скоростных участках, улучшились управляемость, хотя пока не соответствует уровню лучших машин. К сожалению, проблемы в медленных поворотах остались.

Машина не должна быть эффективна на каком-то одном отрезке, вам нужно и то, и другое. Мы продолжаем учиться. Период этот проходит весьма болезненно, результат пока не достигнут, но всё же сейчас мы в лучшей форме, чем год назад».

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