Тухель снова хочет работать в английском гранде

Главный тренер Баварии Томас Тухель заинтересован в возвращении в Английскую Премьер-лигу.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, специалист был готов продолжить карьеру в Баварии по окончании сезона, но пока этот вариант недоступен. В случае ухода из немецкого клуба наиболее привлекательными вариантами для Тухеля является возвращение в Челси или назначение в Манчестер Юнайтед. Стоит отметить, Тухель возглавлял Челси в 2021-2022 годах. В своем дебютном сезоне немец сумел победить в Лиге чемпионов. Ранее Томас сообщил, что вопрос его ухода из Баварии окончательно не решен. и наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн, однако оба решили остаться в своих командах.

Также Бавария вела переговоры с тренером сборной Австрии Ральфом Рангником, но 65-летний специалист отказался от предложения. li>Шмидт может возглавить Баварию летом

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