В Формуле 1 объявили о сотрудничестве с PepsiCo

В Формуле 1 объявили о начале многолетнего сотрудничество с компанией PepsiCo, одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Соглашение рассчитано до 2030 года.

В рамках подписанного контракта Sting Energy станет официальным энергетическим партнёром Формулы 1, Gatorade – официальным партнёром спринтов, а Doritos – официальным снеком Формулы 1.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Сегодня настал момент отпраздновать начало сотрудничества двух культовых брендов с мировыми именами. PepsiCo использует уникальный потенциал Формулы 1 как глобальной платформы для связи с новой аудиторией, и мы получим выгоду от их энергии, экстраординарной продукции и лояльного сообщества потребителей.

Благодаря многолетней истории креативности и способности праздновать весёлые и особенные моменты в жизни, PepsiCo является идеальным партнёром для того, чтобы разделить вместе уникальные моменты на нашем пути».

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