В Haas очень довольны работой Бермана на тренировках

В Haas F1 стараются как можно лучше подготовить Оливера Бермана к дебюту в Формуле 1, запланированному на 2025 год, и в Сильверстоуне 19-летний британец уже в третий раз в этом сезоне провёл пятничную тренировку за рулём VF-24.

Впервые Оливер пилотировал машину Haas в конце прошлого сезона на тренировках в Мехико и Абу-Даби, а в этом году в первой сессии свободных заездов он заменит одного из гонщиков основного состава команды ещё на шести этапах. Сначала была Имола, затем Барселона, а затем он вернулся за руль на своей домашней трассе.

У британских болельщиков Берман уже пользуется большой популярностью, особенно после его весьма успешного дебюта в Саудовской Аравии, где он буквально в последний момент заменил в Ferrari Карлоса Сайнса и на быстрой и сложной трассе в Джидде заработал очки за 7-е место.

Пока Оливер выступает в Формуле 2, но в следующем сезоне начнётся новая страница его карьеры, ведь его контракт с Haas рассчитан не несколько лет. Лука Метелли, главный специалист американской команды по аэродинамике, весьма позитивно отзывается о работе Бермана и его профессиональных качествах.

Лука Метелли: «Начнём с того, что в Сильверстоуне ему предстояло пилотировать модернизированную версию машины со всеми последними новинками, поэтому он должен был предоставить нам информацию о работе VF-24 в сравнении со своими впечатлениями, оставшимися с предыдущего раза, когда он на ней ездил.

Поскольку Оливер также пилотировал машину Ferrari, он рассказал, чем наша машина отличается от SF-24 в плане управляемости и аэродинамических характеристик. И нас очень впечатляет, как он работает с инженерами, предоставляя им качественную обратную связь.

При этом он сразу способен показывать отличную скорость, уступая гонщикам основного состава всего пару десятых. Это тоже производит сильное впечатление, поскольку ему почти не требуется время на адаптацию – именно поэтому Айо Комацу, руководитель нашей команды, решил дать ему шанс».

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