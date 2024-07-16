Украинские рекорды, неожиданный финал, доминация Алькараса – пять главных историй завершившегося Уимблдона

Портал “Большой теннис Украины” подводит итоги Уимблдона-2024

В нашем дайджесте мы выбрали пять самых интересных событий травяного “мэйджора”, который завершился в минувший уик-энд. Напомним, что чемпионские титулы в одиночном разряде в этом году выиграли испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.

Второй подряд титул Карлоса Алькараса

Когда в прошлом году 20-летний Карлос Алькарас обыграл в пятисетовом финале Уимблдона семикратного чемпиона турнира Новака Джоковича, это удивило любителей тенниса. Тогда Алькарас стал первым испанцем с 2010 года, выигравшим “мэйджор” на траве и то, что он сделал это раньше, чем выиграл Ролан Гаррос удивляло пожалуй еще больше.

В этом сезоне Карлитоса немного задвинул в тень Янник Синнер. Итальянец блестяще провел концовку прошлого года, выиграл Australian Open, совершив драматичный камбэк в финале против Медведева и в итоге поднялся на первую строчку в рейтинге. Казалось доминация Синнера – это очевидный факт. Однако на следующих двух “мэйджорах” Алькарас показал, что называть Синнера лучшим игроком сезона еще достатоточно рано.

В Париже Карлос обыграл Синннера в полуфинальной пятисетовой битве, отыгравшись с 1-2 по партиям, а затем проделал такой же трюк в финале против Александра Зверева. Тренд того, что Алькарас практически не победим в пятом сете (у него 12 побед в 13 таких матчах), привел к тому, что его соперникам уже задают такие вопросы:”Думаете ли вы, что матч для вас окончен, когда проиграли два сета против Карлоса, ведь выиграть в пятом все равно не получится”?

Возможно именно такие мысли посещали голову Новака Джоковича, который взял лишь четыре гейма в первых двух сетах финального матча Уимблдона этого сезона. Матча, который должен был стать реваншем за год прошлый, но стал лишь его подтверждением – Алькарас в данный момент сильнее Джоковича на траве Уимблдона. И сам Новак без лишних увиливаний зафиксировал это на своей послематчевой пресс-конференции.

21-летний Алькарас стал лишь шестым игроком в Открытой эре, выигравшим в один год Ролан Гаррос и Уимблдон и лишь вторым после Федерера, выигравшим все четыре своих первых финала Grand Slam. У испанца теперь больше “мэйджоров”, чем у Энди Маррея и Стэна Вавринки, а игроки, которые считались первой заменой Большой тройки (Медведев, Циципас, Зверев), выиграли и вовсе лишь один на всех. Его тандем с тренером Хуаном-Карлосом Ферреро впечатляет своей связью на каком-то космическом уровне взаимопонимания. Его уровень стабильности и уверенности на корте растет, как растет скорость его первой подачи и точность его сногсшибательного форхэнда. Теперь только остается надеятся, что на пути Карлитоса не встанут главные соперники теннисистов – травмы. Их уже тоже было немало в его недолгой карьере, но пока испанец с достоинством с ними справляется.

Неожиданный женский финал

Если кто-то скажет, что ожидал в начале турнира увидеть финал Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини, то…На самом деле никто этого не скажет. Ожидать, что в финал выйдет итальянка Паолини, которая до этого не выиграла ни одного матча в основной сетке Уимблдона? Серьезно? Или что Барбора Крейчикова дойдет до решающего поединка? Все еще опытная и сильная теннисистка, но потерявшая свою стабильность и уверенность на корте, а также позиции в топ-30 мирового рейтинга. Не уверен, что кто-то ждал этого. Большинство называли реальным финал Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Украинцы верили, что вместо фамилии Рыбакина, мы увидим – Свитолина.

Но в итоге, финал получился очень неожиданным, возможно самым неожиданным с 2013 года, когда в решающем поединке сошлись француженка Марион Бартоли и Сабин Лисицки из Германии (Бартоли тогда довольно легко победила).

Болельщикие симпатии в этом финале разделились примерно пополам. Кто-то желал победы Барборе Крейчиковой, для которой успех на Уимблдоне в одиночке был бы очень символичен в память о своей наставнице Яне Новотной, которая также побеждала на этих кортах в 1998 году (Новотна тренировала два года Крейчикову, но в 2017 году умерла в возрасте 49 лет от онкологического заболевания). Кто-то склонялся к тому, что победить должна Жасмин Паолини, которая все за 1,5 до этого проиграла в финале Ролан Гаррос Иге Швёнтек. Невероятная энергетика и позитив итальянки помогли ей прилично пополнить свою фанатскую базу.

В итоге сам финальный матч получился не очень высоким по уровню показанного тенниса, но драмы и интриги было хоть отбавляй. Барбора Крейчикова, которая в концовке решающего сета была чуть увереннее, чуть надежнее и чуть точнее в итоге завоевала свой второй титул Grand Slam, который конечно же посвятила Яне Новотной.

Прорыв Лулу Сунь

История теннисистки, которая родилась в Новой Зеландии, жила в детстве в Китае, затем переехала в Швейцарию, за которую выступала долгое время, после чего сменила гражданство на новозеландское чтобы выступить на Олимпиаде (еще не запутались?), стала одной из главных тем СМИ во время Уимблдона. Лулу Сунь – 123-я ракетка мира, которая чуть не вылетела во втором круге квалификации, отыграв там матчболы, стала в итоге четвертьфиналисткой Уимблдона.

Главную сенсацию Лулу сотворила уже в первом круге основы, одержав волевую победу в матче против восьмой ракетки мира Чжэн Циньвень. Дальше Сунь обыграла нашу Юлию Стародубцеву (снова после проигрыша первого сета) и китаянку Чжу Линь (на двух тай-брейках), а в четвертом круге остановила главную надежду Великобритании Эмму Радукану, сыграв вновь трехсетовый поединок. На пятый матч из трех сетов у Сунь немного не хватило сил и она завершила свой путь на травяном “мэйджоре” после четвертьфинальной битвы с Донной Векич.

Активный теннис новозеландской теннисистки для многих стал сюрпризом. Лулу стала лидером турнира по количеству виннерсов – 189 и подала более 30 эйсов за пять матчей основной сетки. Выход в четвертьфинал позволил теннисистке из Новой Зеландии подняться на 53-ю строчку в рейтинге WTA и теперь ее участие в соревнованиях основного Тура будет более постоянным.

Прощание с Энди Марреем

Несколько месяцев назад экс-лидер мирового рейтинга Энди Маррей заявил, что это лето станет для него последним в Туре. Он сыграет на Уимблдоне и на Олимпиаде, после чего завершит свою профессиональную карьеру. Однако этот план едва не сорвался из-за травмы, которую британец получил за пару недель до Уимблдона, выступая на турнире в Лондоне.

Срочное хирургическое вмешательство по удалению кисты позвоночника привело к тому, что в СМИ просочилась информация о том, что Маррей не будет выступать на Уимблдоне. Через несколько часов команда теннисиста это опровергла, заявив, что окончательное решение еще не принято. В итоге сэр Энди тянул до последнего момента, но с одиночного турнира все же снялся, объявив, что сыграет только в паре со своим братом Джейми, а также в миксте вместе с Эммой Радукану.

В парном турнире братья Маррей проиграли в первом раунде, играя свой поединок на Центральном корте. Было очевидно, что нас ждет красивая церемония прощания и организаторы не обманули ожиданий. Длительные овации трибун, множество приглашенных на корт звезд тенниса, среди которых были Новак Джокович, Андре Агасси, Джон Макинрой, Ллейтон Хьюитт, Мартина Навратилова и Ига Швёнтек, а также совершенно роскошный видео-трибьют с участием Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Винус Уильямс, заставили прослезиться даже самых стойких фанов тенниса.

Сэр Энди Маррей – двукратный Олимпийский чемпион, победитель трех турниров Grand Slam, экс-первая ракетка мира, человек вернувший титул Уимблдона домой, реализовав мечту многих поколений британских болельщиков, на самом деле заслужил на такую церемонию и заслужил на то, чтобы завершить карьеру именно на теннисном корте. Единственной небольшой ложечкой дегтя оказался отказ Эммы Радукану от выступления в миксте, из-за опасений усугубления травмы кисти, перед ее матчем четвертого круга в одиночном разряде.

Украинские рекорды

Украинский след на этом Уимблдоне был довольно весомым. Впервые в истории “мэйджоров” сразу восемь представительниц нашей страны стартовали в женской одиночной сетке, причем шесть из них попали в основу напрямую.

Также впервые в истории Уимболона сразу три украинки попали в посев (Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская) и нужно сказать, что именно они показали лучшие результаты среди всех наших теннисисток в одиночном турнире: Элина дошла до четвертого круга, а Марта и Даяна – до третьего. К слову говоря, три украинки в третьем раунде Уимблдона – это было повторение прошлогоднего рекорда.

Еще один рекорд нашим девушкам удалось установить по итогам первого круга, так как впервые в истории турниров Grand Slam пятерым представительницам Украины удалось пройти во второй раунд.

Порадовали украинки и в парном разряде, где сестры Людмила и Надежда Киченок, выступая с Еленой Остапенко из Латвии и Тимеа Бабош из Венгрии соответственно, дошли до четвертьфинала. Ранее лишь один раз одновременно две украинки были на этой стадии Уимблдона в парном разряде – в 2006 году Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак вместе дошли до полуфинала.

Напоследок немного интересной статистики Уимблдона-2024:

37 – столько пятисетовых матчей состоялось в мужской сетке

1392 – столько километров в общей сложности пробежали игроки на Уимблдоне

1211 – столько часов игрового времени провели теннисисты на кортах Уимблдона

6455 – столько эйсов подали игроки на Уимблдоне в этом году

526 425 – столько зрителей посетило матчи турнира в этом году

Сергей Суровцев из Лондона для портала “Большой теннис Украины”

btu.org.ua