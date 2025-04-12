Ваулз: Williams получает больше, чем я за Сайнса заплатил

Джеймс Ваулз, говоря о вкладе Карлоса Сайнса в работу Williams, заявил, что сотрудничество с опытным испанским гонщиком даёт команде больше, чем он за него заплатил.

Когда стало известно, что в Ferrari подписали контракт с Льюисом Хэмилтоном, руководитель Williams Racing приложил все возможные усилия, чтобы заполучить именно Сайнса, и в итоге стороны подписали многолетние договорённости.

Карлос ещё не в полной мере адаптировался к машине FW47, но Ваулз уверен, что он уже приносит команде немало пользы.

«Думаю, мы получаем больше, чем я за него заплатил, – подчеркнул Джеймс. – И вот почему я так говорю: есть два способа оценивать результаты гонщика. Разумеется, первый состоит в том, что ты видишь, как гонщик работает за рулём машины. В этом плане Карлос прогрессирует, и я за него спокоен, потому что уже скоро он выйдет на нужный уровень скоростей.

Но на адаптацию нужно время – наша машина по характеру очень отличается от Ferrari. А теперь о втором способе: меня по-настоящему сильно впечатляет, как он работает с нашими специалистами по аэродинамике, с нашими инженерами, практически со всеми в нашей команде, помогая найти эти недостающие тысячные доли секунды.

Я считаю, что идеи, которые помогают нам прогрессировать, могут подавать все, и Карлос в том числе. Он отлично вписался в наш коллектив, ему абсолютно чужды политические игры. Он просто хочет, чтобы наши машины прибавили в скорости. Того же самого хочет и Алекс Элбон… Вы должны учиться быстрее, чем это делают соперники, и быстрее них развиваться. Это основа успеха любой гоночной команды.

Именно поэтому я хотел пригласить Карлоса, и мои ожидания он более чем оправдывает. Я очень доволен тем, как мы начали сезон, ведь уровень соперничества в чемпионате сейчас очень высок. Дни, когда отрывы были большими, остались в прошлом, и сейчас счёт идёт на миллисекунды.

И вот что меня действительно радует: я уже говорил, что наше основное внимание нацелено на подготовку к 2026 году – тем не менее, мы всё-таки смогли создать машину, которая позволила нам подняться на более высокие позиции. В каждый уик-энд мы боремся за очки – именно такую цель мы перед собой ставили.

Впрочем, есть ряд моментов, над которыми надо поработать, чтобы Карлосу было комфортно за рулём FW47. Думаю, когда мы добьёмся этого применительно к обоим гонщикам, Williams станет реальной силой, с которой придётся считаться всем командам середины пелотона. В остальном я вполне доволен тем, что мы смогли получить в первых гонках сезона всё, что могли».

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