Багатскис: Мы играли в баскетбол, чтобы победить. Неважно, насколько значимой была игра

Сборная Украины сумела хлопнуть дверьми в заключительном матче провального отбора на Евробаскет, обыграв в гостях Португалию

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу своих подопечных над Португалией (88:60) в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025.

«Конечно, это была последняя игра в группе. Последняя игра для нас, и Португалия, возможно, была психологически не готова к матчу, потому что они уже выполнили задачу и отобрались на Евро. Возможно, они надеялись, что мы будем играть «мягким» образом».

«Мне понравилось то, как мы начали игру. Это всегда очень важно. [Это отражалось] в принятии правильных решений, стабильности, исполнении. И, если я не ошибаюсь, мы контролировали игру с первой минуты, а это тоже многое значит. Много молодых ребят, много новых лиц по сравнению с предыдущим поединком. Для некоторых это вообще первые шаги на площадке в национальной сборной. Но как бы там ни было, мы играли в баскетбол, чтобы победить. Неважно, насколько значима эта игра и чего она стоит».

«Рад за результат. Не очень доволен некоторыми нашими решениями: 22 потери мяча — это как минимум 22 попытки для соперника бросить его в корзину. Я понимаю, что это тоже часть игры, но часть наших решений в атаке должна была бы быть лучше. В защите — рад тому, как мы запланировали наши действия и как их выполняли. Как правило, «большие» игроки [португальской] сборной контролировали подборы в предыдущих матчах, но не [против Украины в этой игре]. Сейчас у нас — долгий путь возвращения в топ-дивизион».

Напомним, вчера команда Багатскиса добыла уверенную выездную победу над Португалией. Матч уже не имел турнирного значения — все пять предыдущих матчей квалификации Украина проиграла, поэтому досрочно лишилась шансов выйти на континентальное первенство. Португальцы, в свою очередь, заранее обеспечили себе выход в следующую стадию.

В отчетной встрече самым результативным игроком в составе команды гостей стал Вячеслав Бобров, в активе которого 16 набранных очков. Дебютные очки в составе сине-желтых набрали 19-летние Даниил Сыпало и Максим Кличко, а также 21-летний Михаил Бублик. Для сына мэра Киева, бывшего чемпиона мира WBC и WBO в супертяжелом весе Виталия Кличко это был первый матч в карьере за основную сборную.

Матчи Евробаскета-2025 примут Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Сам турнир пройдет с 27 августа по 14 сентября.

Уже в середине марта Украина узнает своих соперников в предквалификационном раунде отбора на ЧМ-2027. Матчи этой отборочной стадии пройдут в августе 2025 года.

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