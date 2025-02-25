Петра Квитова – о своем возвращении в тур после декрета: “Я бы жалела, если бы не попробовала это сделать, я скучала по теннису, тяжёлому труду и поту”

Двукратная чемпионка Уимблдона, победительница Итогового турнира WTA и бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова готовится к своему первому матчу после рождения сына.



34-летняя чешская теннисистка пообщалась с пресс-службой WTA перед своим стартом на турнире в Остине, где она получила wild card.

Квитова, которая в июле прошлого года родила сына Петра, не играла на соревнованиях тура в течение 17 месяцев. Её первой соперницей в Остине станет британка Джоди Баррейдж (WTA №189). Во время серии турниров в США вместе с Квитовой и её мужем и тренером Иржи Ванеком помогать с уходом за маленьким Петром будет брат теннисистки Либор.

«Иногда, когда ты находишься на турнире, но не играешь, можно немного заскучать. Или начать слишком много думать о ментальной стороне тенниса, грустить из-за того, что ты далеко от дома… Но сейчас это совсем другое. Когда у тебя есть ребёнок и муж рядом, всё меняется. Я не могла бы оставить его дома – я бы по нему скучала. Это уже больше семейная жизнь, а не просто теннис, теннис, теннис».



Свой последний матч Петра провела осенью 2023 года на China Open в Пекине, проиграв во втором раунде. Тогда Квитова рассказывала пресс-службе тура, что склоняется к завершению карьеры в 33 года.

В первом триместре беременности она вообще не брала ракетку в руки, но во втором почувствовала достаточно уверенности, чтобы начать бегать, заниматься физическими упражнениями и бить по мячу в легком режиме. Петр родился 7 июля 2024 года с помощью кесарева сечения, поэтому следующие 3-4 месяца Квитова не могла выходить на корт.

«Пока не родишь ребенка, не представляешь, как это будет, – сказала Квитова, едва сдерживая эмоции, – Это очень трудно описать. Когда появляется кто-то, кто является частичкой тебя, когда ты можешь дать жизнь другому человеку. Думаю, это… это чудо».

Со временем мысль о возвращении начала появляться в ее голове. Как пишет редактор WTA, чешку вдохновил успех молодых мам тура: Элины Свитолиной и Наоми Осаки, а также её близкой подруги Белинды Бенчич, которая в этом сезоне уже уверенно вернулась в форму.

«Эти девушки еще достаточно молоды, а мой возраст, конечно, немного другой, – сказала спортсменка, которой через две недели исполнится 35 лет, – Но мы привыкли к тяжелой работе. Даже после беременности и родов мы знаем, что делать, и готовы это делать. Когда ты уже играла хорошо раньше, хочется вернуться туда, где тебе положено быть.

Мы с Белиндой на связи, и приятно видеть, что она играет так хорошо. Её дочь Белла старше нашего Петра где-то на два с половиной месяца – это забавно. Она доказала, что вернуться после рождения ребенка возможно. Это хороший знак.»

Квитова также приняла wild card в основную сетку следующего турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс. Она планирует сыграть и в Майами, а затем вместе с мужем принять решение относительно грунтового сезона. На данный момент Петра не имеет к себе больших ожиданий.



«В принципе я ничего не ожидаю, – сказала Квитова, – Я здесь. Это уже большое достижение для меня. Иногда я сама себя удивляю. То есть, зачем я это сделала [вернулась]? Но думаю, что жалела бы, если бы не попробовала. Я не ставлю себе никаких целей. Я уже никогда не буду играть настолько хорошо, как тогда, когда выигрывала турниры. Но посмотрим. Я хочу наслаждаться тем, как я играю в теннис. Думаю, что это займёт определённое время.

Я пыталась объяснить всем, что вернулась, потому что люблю это. Я скучала по теннису, я люблю теннис с четырех лет. Думаю, именно любовь к этому спорту вернула меня обратно. Я соскучилась по тяжелому труду и поту. Вот почему я здесь. Я не знаю, как долго это продлится, или как долго я буду получать от этого удовольствие, или как будет чувствовать себя мое тело. Думаю, поначалу будет очень тяжело. Но посмотрим, как я со всем справлюсь. Посмотрим, что будет дальше».



Фото: Pavel Lebeda.

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