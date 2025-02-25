Украинский супертяж одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Instagram. Тарас Неудачин

В Ужгороде состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Espada Promotion. После длительного перерыва на ринг вернулся украинский боксер Тарас Неудачин (4–0, 2 КО).

Его соперником стал соотечественник Алексей Гаврутенко, который дебютировал в профессиональном боксе. Неудачин одержал досрочную победу – оппонент отказался продолжать бой после третьего раунда.

Тарас вернулся на ринг после длительного перерыва – первые три победы боксер одержал еще в 2019 году, после чего поединки не проводил. Ранее Неудчаин выступал в составе «Украинских атаманов» и дрался в Всемирной лиге бокса (WSB).

Видеозапись поединка Неудачин – Гаврутенко

sport.ua