Голкіпер, який героїчно врятував Туреччину на 90+5 хвилині 1/8 плей-оф Євро, міг не стати футболістом

Уночі з 2 на 3 липня завершилася гра 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024 між збірними Австрії та Туреччини. Другі перемогли з рахунком 2:1, проте все могло скластися зовсім інакше.

На п’ятій доданій хвилини австрійці мали супермомент, щоб зрівняти рахунок і вийти в овертайм. Але голкіпер турків Мерт Гюнок зробив крутий сейв:

А чин знали ви, що герой зустрічі міг не стати футболістом? У дитинстві Мерт займався баскетболом і потенційно міг обрати кар’єру в іншому ігровому виді спорту. Маємо фотопідтвердження:

Фото/відео: UEFA EURO 2024 / Sky Sports / ggunlerden

ua.tribuna.com