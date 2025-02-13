Лэнь: Последние несколько дней были безумными. Быть игроком Лейкерс — это прекрасная возможность для меня

Украинский центровой уже дебютировал за Лейкерс в гостевом противостоянии с Ютой (119:131)

Украинский центровой Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лэнь прокомментировал свой переход в команду, а также оценил свою дебютный матч против Юты (119:131).

«Последние несколько дней были безумными. Я был на пути в Индиану, когда мне позвонил Роб [Пелинка] и изменил свое мнение. Поэтому я приехал сюда. Невероятные ощущения. Я понимаю, что быть игроком Лейкерс — это отличная возможность для меня. Я не мог представить себе ничего другого: играть за команду, которая борется за чемпионство… Поэтому, когда я впервые услышал [об интересе Лейкерс], я сказал, что приеду сюда».

«Дебют за Лейкерс? Я просто старался выходить и играть на полную, я вообще не знал никаких розыгрышей. Меня только что поставили в состав, поэтому я старался играть на полную катушку, рассчитывать на более простые комбинации».

В матче с Ютой украинец провел на паркете 22 минуты, записав в свой актив 4 очка, 7 подборов и 2 ассиста.

С 2021 года Алексей Лэнь защищал цвета Сакраменто. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах Кингз, в среднем набирая 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.

В ходе дедлайна трейдов украинец 6 февраля перешел в Вашингтон (за Уизардз Лэнь ранее выступал в сезоне-2020/21). Однако Вашингтон не планировал оставлять у себя 31-летнего центрового, и через несколько дней Лэнь пополнил ряды Лос-Анджелес Лейкерс.

Лейкерс располагаются на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок команда Лэня проведет 20 февраля на домашней площадке против Шарлотта.

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