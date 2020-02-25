Эдди Хирн хочет организовать бой Фьюри – Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что сделает все возможное для организации боя против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, он сделает все возможное, чтобы организовать такой бой.

«Это исторический момент для нашей страны и всего бокса, где два британских тяжеловеса определят, кто является королем», – приводит слова Хирна твиттер Марка Раймонди.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтей Уайлдер и забрал пояс чемпиона по версии WBC.