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Арум: Пока нет никаких переговоров между Фьюри и Джошуа

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Компания MTK Global должна получить достойное предложение о месте проведения боя

#Арум, #Иисус, #Фьюри

Источник – WBN.

В данный момент нет никаких переговоров между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Сейчас нет никаких переговоров, ничего конкретного между Фьюри и Джошуа. Мы ничего не можем делать, пока компания MTK Global не получит достойное предложение относительно места проведения боя. Все мы знаем, о чем писали в СМИ, но пока вообще нет никакой конкретики. Надо подождать”, – сказал Арум.

Ранее Арум заявил о возможной быструю организацию боя Джошуа – Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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