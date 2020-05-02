Арум: Пока нет никаких переговоров между Фьюри и Джошуа

Компания MTK Global должна получить достойное предложение о месте проведения боя

#Арум, #Иисус, #Фьюри

Источник – WBN.

В данный момент нет никаких переговоров между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Сейчас нет никаких переговоров, ничего конкретного между Фьюри и Джошуа. Мы ничего не можем делать, пока компания MTK Global не получит достойное предложение относительно места проведения боя. Все мы знаем, о чем писали в СМИ, но пока вообще нет никакой конкретики. Надо подождать”, – сказал Арум.