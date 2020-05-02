Фьюри готов боксировать до 40 лет

Тайсон Фьюри прокомментировал свое будущее в боксе

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Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не видит для себя конкурентов в супертяжелом весе.

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Я буду выходить на ринг до тех пор, пока мне не исполнится 40. Я уже думал об этом, и в любом случае мне больше нечего делать. Так что да, я вполне могу продолжать драться. Я все равно не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов. Я недавно расправился с лучшим из них. Самым жестким соперником в тяжелом весе является Деонтей Уайлдер, и мы все видели, что произошло с ним в последний раз”, – сказал Фьюри.

Напомним, бой Джошуа – Фьюри планируется в декабре в Саудовской Аравии.