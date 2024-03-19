Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Джош Тейлор, бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе, не считает, что британский боксер Энтони Джошуа способен победить украинца Александра Усика.

– Может ли Джошуа в таком моральном состоянии выиграть возможный поединок против Усика?

– Я так не думаю, нет. Я думаю, что Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10. Разве что, очевидно, Джошуа поймает его сильным ударом. Я просто считаю, что передвижение Усика, его боксерский IQ, его общий боксерский ум победит Джошуа 10 раз из 10. Я не груб, я уважаю Джошуа. Это просто мое мнение. Я просто думаю, что Джошуа будет страдать с ним каждый раз. Пока он не изменит свою тактику, которая должна быть основана на физике. Нужно делать акцент на использовании своей силы. Вот это может сработать. Но я этого не вижу.

Ближайший бой Александра Усика должен состояться 18 мая 2024 года, когда в ринге он встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

sport.ua