Абсолютный чемпион мира может провести бой с соперником из P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (29–0, 26 КО, Япония) может провести бой с соотечественником Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО), который владеет титулом WBC в легчайшем весе.

Боксеры встретились на церемонии награждения JBC Awards в Токио и договорились в текущем году выйти друг против друга. Стоит отметить, что оба чемпиона находятся в десятке рейтинга сильнейших боксеров мира P4P.

«Это невероятный год и я планирую встретиться с сильнейшими соперниками. Моя главная задача – провести громкий бой в Японии для наших болельщиков. Мистер Накатани, предлагаю вам выйти на ринг Токио на арене «Tokyo Dome». Давайте сделаем это ради японского бокса», – сказал Иноуэ. Накатани ответил лаконично: «Конечно, я готов».

Наоя Иноуэ выйдет на ринг 4 мая в Лас-Вегасе против американского претендента Рамона Карденаса. Накатани в феврале текущего года уже в третьем раунде остановил мексиканца Давида Куэльяра.

sport.ua