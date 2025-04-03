Богота. Кава впервые с 2021 года сыграет в четвертьфинале, 16-летняя Пареха выиграла четвертый матч подряд

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Колумбии



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мари Боузкова (Чехия, 1) – Ралука Шербан (Кипр, Q) 6:1, 6:3

Катажина Кава (Польша, Q) – Лаура Пигосси (Бразилия) 1:6, 7:6(5), 6:3

Хулиэта Пареха (США, Q) – Патричия Мария Циг (Румыния, LL) 6:3, 7:6(3)

Леолия Жанжан (Франция) – Селена Янициевич (Франция) 6:4, 6:3

Катажина Кава, отыграв один матчбол во втором сете, впервые с 2021 года вышла в четвертьфинал на турнире WTA и в целом проведет третий матч на этой стадии в Туре. Соперницей польки будет прошлогодняя финалистка турнира в Боготе Мари Боузкова

Хулиэта Пареха стала самой юной четвертьфиналисткой турнира WTA с 2021 года, когда 15-летняя Линда Фругвиртова дошла до этой стадии в Чарльстоне. Напомним, что 16-летняя американка впервые играет в основе соревнований уровня Тура.

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