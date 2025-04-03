Алексей Ворона еще сезон поиграет за Торунь

Алексей Ворона – лучший бомбардир «Торуни»

Двукратный чемпион Украины в составе «Донбасса» и «Кременчуга» Алексей Ворона продолжит выступления в Польше. Нападающий сборной Украины продлил контракт с ХК «Торунь», – сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Ворона стал лучшим бомбардиром «Торуни», помог команде занять пятое место из девяти команд в Польше и сыграть в четвертьфинале плей-офф. Наш легионер набрал в регулярном чемпионате – 32 (10+22) очка в 39 матчах, а в плей-офф в шести встречах добавил к ним – 3 (1+2) пункта. Интересно, что Ворона провел сезон чрезвычайно дисциплинированно, заработав только две минуты в 45 матчах!

Напомним, что сезон-2024/25 в «Торуни» отыграл еще один украинец – Андрей Денискин.

sport.ua