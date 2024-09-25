Амир Хан рассказал, что точно не надо делать Джошуа после нокаута от Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан рассказал, стоит ли Энтони Джошуа выходить на реванш с Даниэлем Дюбуа.

«Реванш? Джошуа этого не нужно. Это будет одна из самых больших ошибок, которую он сделает. Я не думаю, что он хочет реванша. Да, если бы это был близкий бой, когда каждый выигрывает по раунду – в этом есть смысл. Но Дюбуа без шансов одолел Джошуа и о реванше даже не надо думать.

Я думаю, что Джошуа еще может продолжать карьеру, для него все еще есть классные бои. Но я бы ему советовал провести следующий бой с легким соперником», – отметил Хан.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua