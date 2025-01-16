Беллью назвал причину, почему Фьюри завершил карьеру. Усик ни при чем

Тайсон Фьюри и Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Я желаю Тайсону всего наилучшего, он – один из лучших супертяжей Британии. Он должен быть счастлив, глядя на то, чего он достиг в боксе.

Но я не уверен, что он закончил, ведь Фьюри уже пять раз вешал перчатки на гвоздь. Это может быть инструментом давления в переговорах на поединок с Энтони Джошуа. Но Тайсон подарил нам невероятные бои и заслуживает аплодисментов», – сказал Беллью.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua