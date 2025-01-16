Серхио Перес может продолжить карьеру в Формуле Е

На прошлой неделе Серхио Перес, которого в Red Bull Racing заменили на Лиама Лоусона, заявил, что примет решение о дальнейших карьерных планах в ближайшие шесть месяцев. Отец гонщика, Антонио Перес, в прошедший уик-энд посетил этап Формулы Е в Мехико и рассказал, что Серхио может продолжить карьеру в электрической гоночной серии.

Антонио Перес: «Я никогда не мог представить себе Формулу Е, но сейчас я осторожно подбираю слова, поскольку в будущем Серхио может выступать здесь. Я не вижу никаких проблем, что он будет гоняться в Формуле Е.

Формула Е – молодая серия, которой 11 лет, но сегодня она уже стала второй по значимости в мире, а в ближайшие пять лет станет первой. Именно поэтому я приехал на этап в Мехико. Мне не терпится узнать, что нас ждёт дальше».

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