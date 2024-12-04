Боя с Ломаченко не ждать. Известный боксер вскоре завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Американский легковес Джервонта Дэвис заявил, что в течение 2025 году планирует завершить карьеру. Боксер собирается провести не больше трех поединков.

«Я завершу карьеру в 2025 году. Все время буду отдавать строительному бизнесу. Хочу уйти из бокса, хочу, чтобы не было публичности. Осталось провести три поединка и уйти», – сказал Дэвис.

Ранее многие ожидали поединка американца против Василия Ломаченко, но теперь бой вряд ли состоится. Не исключено, что сам Ломаченко вскоре прекратит выступления.

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sport.ua