Чемпион мира сделал серьезное предупреждение Уайлдеру по поводу его карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи сделал Деонтею Уайлдеру серьезное предупреждение по поводу его карьеры.

«Я не знаю, воспринимает ли он Малика Скотта всерьез в плане его способности руководить тренировочным лагерем, или это Уайлдер руководит лагерем, а Малик работает над техникой. Тренер должен делать и то, и другое. Но иногда, когда парень зарабатывает много денег, он отбирает эти полномочия у тренера, и тот становится на цыпочки, потому что не хочет потерять работу.

Малик – очень хороший тренер в плане техники, но я не знаю, тот ли он человек – я могу быть прав или нет – который может взять на себя ментальную и эмоциональную ответственность за Уайлдера в тренировочном лагере. Я думаю, он может подготовить тебя физически, но ты должен еще проявить себя ментально. Я не знаю, кто может сделать это для Уайлдера, если он сам этого не захочет», – сказал Малиньяджи.

Деонтей Уайлдер 1 июня проведет бой против Чжана Чжилея.

sport.ua