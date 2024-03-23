Тайсон ФЬЮРИ: «Дюбуа нокаутировал Усика. Он дрожал как маленькая су**а»

Getty Images/Global Images Украина. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри вспомнил последний бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика против Даниеля Дюбуа, в котором Усик победил техническим нокаутом в 9 раунде.

«Я уничтожу Александра Усика. В последнем поединке он получил удар от Дюбуа в тело и после этого лежал и дрожал как маленькая су**а. Судья должен был тогда отсчитать нокаут. Я просто рассказываю факты, это факт, что Усик был нокаутирован в тело.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua