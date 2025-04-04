Даниэль ДЮБУА: «Я этого очень хочу и требую»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа назвал двух боксеров, с которыми хочет провести бой.

«Люди сейчас говорят разные вещи, но я хочу драться либо с Джозефом Паркером, либо с Александром Усиком. Именно этого я требую. Я хотел сначала победить Паркера, а затем выйти на Усика», – сказал Дюбуа.

Дюбуа должен был провести бой с Паркером в феврале 2025 года, но снялся с поединка из-за болезни.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua