Дэвид ХЭЙ: «У этого парня лучшие шансы победить Усика»

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который имеет шансы победить Александра Усика.
«У Итаумы очень мощный удар, которым он может доставить проблемы любому. Да, Усик – гений и лучший в мире. Я не говорю, что Итаума обязательно победит его, но у него точно будут лучшие шансы. Все остальные уже пытались победить Александра и потерпели поражение, а он молод, свеж, голоден к победам. Также не нужно забывать о том, что Усик — это не врожденный супертяжеловес, а крузер», — сказал Дэвид Хэй.
Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.