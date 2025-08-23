Испортили праздник Роналду. Аль-Насcр уступил в финале Суперкубка Саудовской Аравии

В финале Суперкубка Саудоской Аравии встречались "Аль-Наcср" и "Аль-Ахли".

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте. Роналду реализовал пенальти и вывел "Аль-Насср" вперёд. К слову, этот гол стал юбилейным для португальца.

Но преимущество было недолгим. В компенсированное время, "Аль-Ахли" голом Кессье сравняли счёт и ушли на перерыв.

Подобный сценарий повторился во втором тайме. Брозович на 82-й минуте снова вывел "Аль-Насср" вперёд. Но ближе к концу матча Марез отдал пас на Ибаньеса и игрок отметился голом.

Счёт стал 2:2 и игра перешла в серию пенальти. В "Аль-Хиляле" все игроки забили в ворота, а за "Аль-Насcр" не реализовал свой 11-метровый Аль-Хайбари.

Трофей Суперкубка Саудовской Аравии отправляется к "Аль-Хилялю".

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал. Гонконг

Аль-Наcср – Аль-Хиляль 2:2 (3:5 по пенальти)

Голы: Роналду (41, пен), Брозович (82) – Кессье (45+6), Ибаньес (89)

Серия пенальти:

Тони (0:1), Роналду (1:1), Кессье (1:2), Брозович (2:2), Марез (2:3), Феликс (3:3), Аль-Бурайкан (3:4), Аль-Хайбари (3:4), Галену (3:5)

