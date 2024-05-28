Джон Фьюри назвал главную причину поражения Тайсона в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри отреагировал на недавний мегафайт британца с украинским боксером Александром Усиком.

«В углу Тайсона должен быть лишь один человек, а не несколько, он должен тебя настраивать на решающие раунды. Единственный, кто сказал Тайсону что-то полезное в решающем отрезке боя был его тренер Шугар-Хилл.

В такие моменты один человек должен дать тебе четкую информацию, что ты должен делать. Во время боя с Усиком в углу Тайсона было слышно много голосов, но кто знает, возможно ему это и нравится… но как их всех можно слушать одновременно? Когда я тренировал Тайсона у меня не было такого», – сказал Питер Фьюри.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua