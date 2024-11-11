Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается боксерской карьерой. Бой запланирован на 15 ноября 2024 года.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман высказался об этом бое.

«Знаете, почему Тайсон не сможет нокаутировать Пола? Джейк – не простой боксер, и он не боится ни одного из этих парней. Время на его стороне. Я очень рад за Майка Тайсона, ему нужен был этот азарт в жизни. Все об этом говорят. Но я не думаю, что он остановит Джейка», – сказал Форман.

Последний бой Майк провел в 2020 году против Роя Джонса. Это был выставочный бой, который завершился вничью и не был зачислен в рекорд боксеров.

sport.ua