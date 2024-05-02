У Райана Гарсия проблемы. Карьера американца под угрозой?

Допинг-проба, которая была взята у американского боксера Райана Гарсия, дала положительный результат.
Сообщается, что в организме 25-летнего уроженца Калифорнии обнаружены следы остарина.
Проба на допинг была взята у Райана Гарсия перед боем с Девином Хейни, который состоялся в ночь на 21 апреля и завершился победой Гарсия.
У Райана Гарсия есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы Б. Сам боксер свою вину в использовании запрещенных препаратов отрицает.
Ранее Райан Гарсия сделал неожиданное признание о подготовке к бою с Хейни.