У Райана Гарсия проблемы. Карьера американца под угрозой?

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Допинг-проба, которая была взята у американского боксера Райана Гарсия, дала положительный результат.

Сообщается, что в организме 25-летнего уроженца Калифорнии обнаружены следы остарина.

Проба на допинг была взята у Райана Гарсия перед боем с Девином Хейни, который состоялся в ночь на 21 апреля и завершился победой Гарсия.

У Райана Гарсия есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы Б. Сам боксер свою вину в использовании запрещенных препаратов отрицает.

Ранее Райан Гарсия сделал неожиданное признание о подготовке к бою с Хейни.

sport.ua