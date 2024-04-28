Джошуа оценил возможность проведения третьего боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) ответил на вопрос, будет ли он рад провести третьи бои с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO) и экс-чемпионом Энди Руисом (35-2, 22 KO).

«Я бы с удовольствием сразился с Усиком, но не думаю, что это выбор №1 в списке желаний фанатов. Я бы с удовольствием подрался с Усиком, с Руисом, но думаю, что фанаты хотят, чтобы я вышел в ринг с Тайсоном Фьюри», – сказал Джошуа.

Джошуа дрался с Усиком в 2021-м и в 2022-м и оба раза проиграл по очкам.

С Руисом Энтони дважды дрался в 2019. В первом бою сенсационно проиграл техническим нокаутом, во втором – уверенно победил по очкам (118-110, 119-109, 118-110).

Ранее Джошуа предсказал, что Усик победит Фьюри 18 мая.

sport.ua