Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Экс-менеджер легендарного украинского боксера Владимира Кличко Бернд Бенте советует украинцу провести бой против временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабайела.

«Бой между Кличко и Кабайелом заполнит любой стадион в Германии. Можно провести этот поединок на аренах в Гельзенкирхене или в Дюссельдорфе. Кабаел родом из Северного Рейн-Вебула», – сказал Бенте.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua