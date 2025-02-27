“Именно их я больше всего запомнила”. Марта Костюк рассказала, кто вдохновлял ее в детстве

Первая ракетка Украины Марта Костюк приняла участие в Медиа-дне на турнире WTA 500 в Мериде (Мексика)



Во время игры в Дженгу украинка ответила на несколько вопросов

– Форхенд или бэкхенд?

– Форхенд.

– Кто из теннисистов вдохновлял тебя больше всего в детстве?

– О, хороший вопрос. Когда я была ребенком, я смотрела много тенниса, поэтому, наверное, училась у всех понемногу, но пожалуй больше всего это были Роджер и Новак. Именно их я больше всего запомнила с детства.

– Если бы у тебя была возможность поужинать с любой исторической личностью, кто бы это был?

– Не думаю, что кто-то из теннисистов раньше отвечал так же. Я бы сказала… Иисус

Марта Костюк в первом круге турнира в Мериде сыграет против одной из победительниц квалификации. Вчера украинка посетила вечеринку игроков.



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