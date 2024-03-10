ФОТО. Фьюри сфотографировался с менеджером Усика, который назвал его трусом

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Действующий чемпион в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсон Фюри встретился с Эгисом Климасом, который является менеджером обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Соответствующим фото британский боксер поделился в своей инстаграме.

«Что за прекрасный человек», – подписал фото Фьюри.

Ранее Климас назвал Фьюри чертовым трусом, после того, как британец получил повреждение на тренировке, из-за чего бой с Усиком был перенесен.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua