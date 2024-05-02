Хейни будет требовать, чтобы бой с Гарсией признали несостоявшимся

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Девин Хейни

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBC в полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO) хочет, чтобы результат бой с Райаном Гарсией был заменен на No Contest (не состоявшимся), чтобы восстановить его непобежденный рекорд:

«Я говорил с Девином вчера вечером, он в ярости. Гарсия набрал 3 фунта лишнего веса, и в его организме были обнаружены допинговые препараты. Хейни будет требовать, чтобы бой признали несостоявшимся. Независимо от того, виновен Райан или нет, в его организме был обнаружен PED, когда он дрался с Девином, и он пришел с лишним весом в 3 фунта. Поставьте себя на место Девина, он думаете: «Черт, меня кинули», – сказал Хирн.

Отметим, что Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

sport.ua