«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко (справа)

В австралийском Перте на RAC Arena в воскресенье, 12 мая, состоялось боксерское шоу, в главном бою которого отношения выяснили Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос.

На кону в поединке стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF (вакантный) и IBO (второстепенный пояс защищал Камбосос) в легком весе.

В 11-м раунде досрочную победу одержал Ломаченко.

Ломаченко в Перте оказался причастным к историческому достижению

Фанаты по всему миру не остались в стороне от досрочной победы Василия Ломаченко над Джорджом Камбососом и в твиттерер поделились своими впечатлениями.

Matt Gilbert: «Какая победа Ломаченко. Он – настоящий чемпион»

Grrr McGee: «Никто и ничего пусть мне не рассказывает. Ломаченко! В 36 лет он переехал в Мельбурн, выбил Камбососа из строя и заставил его выглядеть обычным бойцом, каковым он и является. Ломаченко – ходячий злодей».

David Cartlidge (журналист ESPN): «Как хорошо, что Ломаченко вернулся. Скучал за ним, когда он такой. Сон совсем не выглядел на 36: скорость рук, рефлексы, работа ног — все по-прежнему на месте. Винтажные вещи от Ломы».

Jake Sparrow: «Матрица Ломаченко вернулась!».

Gordon Arnott: «Фантастический боец ​​Василий Ломаченко. Баланс и движения бесподобны. Все это и есть борьба его страны Украины против военного преступника Путина».

The War Dog: «Ломаченко по-прежнему лучший боец, которого я когда-либо видел».

Kevin Jack-Redd: «Как можно не любить смотреть Ломаченко, я не знаю».

VR Innovator: «Это было невероятное выступление Василия Ломаченко! Остановить Джорджа Камбососа-младшего в 11-м раунде – немалый подвиг. Его стратегия и мастерство проявились в полной мере. Поздравляю Ломаченко с завоеванием титула IBF в легком весе!».

Damion Franco: «Это невероятно! Василий Ломаченко продолжает доказывать, почему он один из лучших в спорте. Абсолютно заслуженная победа над таким сильным соперником, как Джордж Камбосос. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что с ним будет дальше!».

Viktor El: «Не может быть, чтобы люди выбрали Камбососа, желая его победы над Ломаченко, а потом сказали: «М-да…. Камбосос меня подвел».

Shaun Gannon: «Ломаченко не нравится только спазматикам».

Adam Catterall: «Есть люди, которые говорят, что Ломаченко переоценен. Есть люди, у которых он бы не был в топ-10 P4P. А есть люди, которые «не знают с**а ничего о боксе».

sport.ua