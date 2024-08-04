Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить

boxingscene. Эвандер Холифилд и Александр Усик

Легендарный боксер Эвандер Холифилд, который был абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, назвал единственного бойца современности, которого ему трудно было бы победить. Эвандер выделил Александра Усика.

«Мне, наверное, было бы трудно победить Усика, потому что я действительно хорошо справлялся с агрессивными боксерами. Я мог победить их, потому что хорошо читал их план, они были классическими боксерами. Если вы хотите найти боксера, с которым было бы трудно, то найдите того, кто похож на тебя. С неагрессивными боксерами всегда было трудно», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua