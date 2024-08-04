Норрис: Приятно, что я оказался прав, продлив контракт

В январе 2024-м Ландо Норрис продлил многолетний контракт с McLaren. Некоторые эксперты и болельщики считали, что Ландо принял ошибочное решение, однако результаты этого сезона показывают, что британский гонщик был прав.

Ландо Норрис: «Многие люди были удивлены моим решением и говорили, что я сделал глупость, поэтому сейчас мне приятно доказать, что они ошибались. Это не я ошибся, а другие. Команда доказала остальным, что это они неправы.

Когда ты находишься в команде, в Формуле 1, то лучше понимаешь положение вещей, чем люди, которые видят всё со стороны. Одна из таких вещей – это структура команды и её моральный дух, на который я обратил внимание ещё в прошлом году. И в этом году мы ещё сделали шаг вперёд.

Приятно, что всё, что я считал правильным, таковым и оказалось. Моя вера в команду оправдалась».

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