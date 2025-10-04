Карл ФРОЧ: «На кону боя этих супертяжей будут стоять огромные деньги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о возможном бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Честно говоря, я не думаю, что Тайсон Фьюри вернется из пенсионного отпуска. Возможно, он это сделает, потому что он сказал, что собирается, и если на кону будут огромные деньги. А на кону боя с Джошуа будет стоять огромная сумма.

Я вижу только одного победителя в этом бою, и это Тайсон Фьюри», – сказал Фроч.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о возможном бое между Мозесом Итаумой и Александром Усиком.

sport.ua