Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный хевивейтер Леннокс Льюис назвал наиболее универсального бойца в современном боксе. Льюис выделил Теренса Кроуфорда – чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.

«Позвольте мне рассказать вам о Теренсе Кроуфорде, этот человек – универсал. Знаете, когда вы смотрите фильмы о боевых искусствах, вы думаете о нем, он просто замечательный парень, у которого свой стиль. У него есть сила, у него есть уравновешенность, у него есть скорость, у него есть движение, он умеет все, и неудивительно, что он непобежденный и двукратный абсолютный чемпион мира», – сказал Льюис.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua