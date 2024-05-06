Ломаченко выступил с заявлением о своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

36-летний олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 Василий Ломаченко рассказал о том моменте, когда он примет решение о завершении своей профессиональной карьеры.

«Если говорить о возрасте в боксе и весовых категориях, то согласен – я уже старый. Что насчет супертяжелого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она еще продлится? Один, два, три, вот и все. Но я думаю, что у меня еще есть немного сил.

Сколько конкретно лет я еще буду драться? Я и сам пока не знаю. Это трудный вопрос. В этом возрасте каждый бой дается тяжело. Непросто и восстанавливаться после поединков», – заявил Ломаченко.

Ранее австралиец Джордж Камбосос признался, что его ждет вместе с Ломаченко в поединке, который состоится 12 мая.

sport.ua